Chama a atenção nas ruas de Blumenau alguns outdoors com os dizeres “XX e XY - uma questão de genética. Família projeto de Deus”. As peças são assinadas pela Ordem dos Ministros do Evangelho de Blumenau (Omeblu) e marcam o Dia Nacional da Família, comemorado em 8 de dezembro.

XX e XY são os cromossomos que determinam biologicamente o sexo de uma pessoa. XX para mulheres e XY para homens. O pastor Leonardo Aluisio, presidente da Omeblu, diz que o objetivo é reforçar o conceito bíblico e criacionista de família, tendo como base um homem e uma mulher.

— De outro jeito, não tem como — diz ele reforçando o entendimento defendido pela Omeblu.

Para o pastor Leonardo, a mobilização que existe pela questão da ideologia de gênero — que ele prefere chamar de “política de gênero” — não é humanitária:

— É uma postura pura e simplesmente política, para atingir objetivos eleitoreiros de frentes política que estão instaladas na nossa nação de uma forma geral.

Opinião

Na realidade, tanto favoráveis quanto contrários à discussão em torno da diversidade de gênero e da opção sexual de cada indivíduo tentam se aproveitar politicamente (no sentido eleitoral da palavra) da situação. E nada mais natural. Afinal, todos buscamos representação. A questão é muito mais ampla e, certamente, não se restringe ao ambiente político.

Em relação ao conceito de família, é preferível que essa discussão seja madura e ocorra, principalmente, dentro de casa, entre pais e filhos. Independente da forma como a família é constituída, o importante é a confiança e o respeito.

