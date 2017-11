Foto: Marcelo Becker / Agencia RBS

Conforme haviam sinalizado na semana passada, médicos do Hospital Regional de Araranguá paralisaram as atividades e a unidade está realizando apenas atendimentos de urgência e emergência – as cirurgias eletivas estão suspensas. A greve, conforme a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), entidade que atualmente administra a instituição hospitalar, é consequência do atraso de repasses por parte do governo do Estado.

A associação reclama da falta de materiais necessários para os atendimentos e dos atrasos e fracionamentos nos repasses, que acarretaram atrasos de pagamento a fornecedores e aumento de custos devido às multas e juros. Em nota, a SPDM cita ainda que comunicou a Secretaria de Estado da Saúde da decisão em reunião na semana passada, e ainda está aberta ao diálogo, embora não tenha recebido respostas aos mais de 100 ofícios enviados ao governo nos últimos anos.

Já a secretaria diz que vai tomar as medidas legais cabíveis diante do que chama de decisão unilateral da SPDM. Em nota, o secretário Vicente Caropreso exigiu o cumprimento contratual da prestação dos serviços para evitar que cerca de 900 mil pessoas dos 47 municípios que dependem da unidade fiquem desassistidas.

Uma comissão formada por representantes da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Araranguá e da Associação dos Municípios da Extremo Sul Catarinense (Amesc) tenta negociar a retomada dos atendimentos.

Enquanto isso, pacientes em estado grave estão sendo atendidos pela Unidade de Pronto Atendimento da cidade com apoio da Central de Regulação de Leitos que tem agilizado transferências para outros hospitais da região Sul.

Segundo a SPDM, os pacientes que procuram atendimento no hospital de Araranguá estão sendo acolhidos na urgência e emergência e submetidos à classificação de risco. Os casos mais graves são atendidos e os de menor complexidade são encaminhados às unidades básicas de saúde.

