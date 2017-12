Um adolescente de 17 anos matou a facadas um jovem de 18 na madrugada desta segunda-feira em Balneário Camboriú. Jackson Legowski Pinto chegou a ser levado ao hospital Ruth Cardoso pelo pai, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada pela central por volta da 0h30min e apreendeu o menor, que estava em casa.

Quando os policiais chegaram na casa, o autor do crime estava sentado no sofá. Ele confessou aos policiais ter brigado com Jackson, que era seu vizinho, e o esfaqueado com uma faca de serrinha. Disse que guardou a faca de volta na gaveta da cozinha. O menor, a arma do crime e as testemunhas foram à delegacia para os procedimentos criminais. O adolescente completa 18 anos em 25 de janeiro.