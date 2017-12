Já está tudo preparado para a instalação de uma escultura subaquática na Praia da Sepultura, em Bombinhas, que marcará o início da temporada de verão neste domingo (3/12). Um suporte de concreto com pinos de aço inox foi colocado no fundo do mar, encravado numa laje a quatro metros de profundidade, para receber a obra do escultor catarinense Pita Camargo. A escultura será levada da prefeitura até a praia em um caminhão guincho. Dali, segue de barco até o ponto onde vai submergir. A obra, chamada Bio Vida III, será a primeira de uma série de 12 esculturas que serão instaladas no fundo do mar nos próximos anos. A ideia é que Bombinhas tenha uma galeria de arte subaquática.

Acompanhe as publicações da colunista Dagmara Spautz:

Liminar garante liberação de cargas no Porto de Itajaí durante greve dos auditores

Itajaí faz o primeiro censo LGBT do Estado

Negócio bilionário transfere ações do Porto de Itapoá à Maersk