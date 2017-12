Dagmara Spautz: Refis de Itajaí recupera R$ 20 milhões em dívidas /

A um mês de terminar a fase de isenção total de juros e multas no Programa de Recuperação Fiscal (Refis), a prefeitura de Itajaí já renegociou as dívidas com quatro mil contribuintes e recuperou perto de R$ 20 milhões.

O valor é 30% maior do que o previsto pela Secretaria da Fazenda, mas o volume de dívida ativa continua alto: chega a R$ 500 milhões.

Inquérito

A secretária de Educação de Itajaí, Elisete Cardoso, foi chamada a dar explicações ao Ministério Público sobre os servidores que teriam sido dispensados do trabalho mais cedo para participarem da conturbada votação do reajuste de IPTU, em setembro. O promotor Jackson Goldoni, responsável pelo inquérito que apura suspeitas de ilegalidade na liberação de funcionários da prefeitura, avalia agora os próximos passos da investigação.

Ficha limpa

A Câmara de Vereadores de Itajaí aprovou o projeto de lei da “ficha limpa” para cargos comissionados ou com gratificação, tanto na prefeitura quanto no Legislativo. A proposta proíbe a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas pela Justiça, nos mesmos moldes da Lei da Ficha Limpa que vale para candidaturas políticas. O projeto, apresentado pelo vereador Robison Coelho (PSDB), segue agora para sanção do prefeito Volnei Morastoni (PMDB).

Modelo

O empresário Júlio Tedesco foi convidado pelo Grupo de Trabalho do Turismo Náutico Nacional (GTTN) para apresentar o case do Atracadouro Barra Sul, receptivo de transatlânticos de Balneário Camboriú. A experiência do atracadouro na viabilização da chegada dos cruzeiros poderá ajudar a construir propostas de soluções para os entraves do setor no país.