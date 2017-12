Em solidariedade às vítimas do atropelamento coletivo que ocorreu no início da tarde de sexta-feira em Lages, a prefeitura suspendeu as atividades do Natal Felicidade na sexta, no sábado e no domingo.

No início da tarde de sexta-feira um motorista invadiu o Calçadão central da cidade e atropelou seis pessoas. Logo após, foi interceptado pela polícia e reagiu violentamente, motivo pelo qual, segundo a polícia, foi alvejado. Horas depois ele morreu no hospital.

Na próxima segunda-feira o município divulgará nova programação do evento natalino. Em nota, a prefeitura de Lages diz que "lamenta profundamente o episódio e agradece a compreensão de todos".

