Pequena, mas importante parte da história da estrada de ferro que cortava Blumenau de Leste a Oeste deve ser resgatada com tão necessária revitalização da Rua Bahia, no trecho entre as pontes do Salto e do Badenfurt. É que um pontilhão de ferro pelo qual passava o trem até 1971, hoje escondido pelo mato, será aproveitado nas obras e vai servir de base para o passeio e ciclofaixa num pequeno trecho da rua bem perto do entroncamento com a Rua José Deeke. A informação é do secretário municipal de Infraestrutura, Régis Evaloir da Silva.

Siga Pancho no Facebook, Twitter e Instagram

Projeto prevê o aproveitamento da estrutura (em verde, abaixo) Foto: Reprodução / Secretaria Municipal de Infraestrutura

Inicialmente, a planilha da obra, disponível no material da licitação, informa que a estrutura seria demolida, mas pelo visto houve uma mudança de planos. O alerta foi dado nas redes sociais pela arquiteta e urbanista Angelina Wittmann. Fica a sugestão para que de alguma forma seja informado ao pedestre e ao ciclista que por ali, em décadas passadas, passava o desenvolvimento da região.