Vinte e quatro egressos do sistema prisional que cumprem pena em regime aberto se formaram na semana passada em um curso que tem tudo para ajudá-los no retorno à sociedade com mais dignidade e oportunidades. Eles foram os primeiros participantes do projeto Voltando ao Mundo do Trabalho, prática de extensão da Universidade Regional de Blumenau (Furb) comandada pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP).

Siga Pancho no Facebook , Twitter e Instagram

Em 12 encontros, eles receberam noções de cidadania e foram provocados a pensar e empreender em torno de um ofício que eles gostariam de exercer. O resultado foi animador. Dois deles já estão encaminhados como Microempreendedores Individuais (MEI) e outros estão trabalhando para constituir uma cooperativa de trabalho para a prestação de serviço na construção civil.

Segundo a coordenadora do ITCP, professora Claudia Fronza, a cada semestre uma nova turma será formada e estimulada para o trabalho e, por consequência, para a reinserção na sociedade. A iniciativa é uma parceira com a Central de Execução Penal. Além dos diplomas, os apenados poderão somar as horas de estudo na remição da pena.

Acompanhe outras de publicações de Pancho

Leia também

Plano de mobilidade vai combater previsão de congestionamentos três vezes maiores em Blumenau

Oktoberfest de SP será ampliada e vai disputar por mais tempo as atenções com Blumenau

Helicóptero do Corpo de Bombeiros de Blumenau será deslocado para o litoral em dezembro