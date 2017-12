O helicóptero do Corpo de Bombeiros e Samu que durante o ano presta serviços a partir do Aeroporto Quero-Quero, em Blumenau, terá a base deslocada para Balneário Camboriú no dia 18 de dezembro, segundo o capitão André Pratts, comandante da Companhia de Operações Aéreas. Como de costume, a mudança é necessária devido ao aumento da demanda naquela região durante a temporada de verão.

Isso não quer dizer que a aeronave deixará de prestar serviços no Médio e Alto Vale. Nesse período só muda a base. A abrangência geográfica dos serviços permanece a mesma.

Só não se sabe ainda quando a aeronave voltará a ter base em Blumenau. Deve ser entre o final de janeiro e início de fevereiro.

Treinamento

Foto: Julia Voigt / Arquivo pessoal

Quem passou pela Rua Itajaí e Beira-Rio na tarde desta quinta-feira conferiu de perto a última atividade da Semana de Treinamento do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. Nela, o helicóptero Arcanjo simulou o combate a incêndios florestais. A aeronave colhia água do rio Itajaí-Açu para despejar em um ponto determinado da Prainha.

Durante a semana a equipe também repassou procedimentos para o atendimento de ocorrências mais complexas, como resgate a pessoas em prédios e sobrevivência na água. Hoje ela vai revisar os conceitos teóricos. A Semana de Treinamento ocorre uma vez por ano, geralmente antes da temporada de verão.

