São Paulo tomou gosto por organizar uma festa alemã e a Oktoberfest de lá no próximo ano será maior. Vai de 28 de setembro a 14 de outubro, uma semana a mais que na primeira edição. A festa está no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo, oficializado recentemente pela prefeitura.

Isso quer dizer que, se neste ano a festa paulistana coincidiu com a Oktoberfest de Blumenau em cinco dias, no ano que vem as duas ocorrerão simultaneamente em 12 dias. Incluindo o rentável e procurado feriado de 12 de outubro, que em 2018 vai cair numa sexta-feira.

O presidente do Parque Vila Germânica, Ricardo Stodieck, soube da ampliação da festa de São Paulo pelo blog. Para ele a Oktober de lá seguirá sem interferir no movimento da Oktober daqui:

— Temos público excedente no feriadão.

Além disso, Stodieck diz que o turista vem para Blumenau e Vale Europeu conhecer o pacote completo, com a arquitetura, tradições germânicas e outros atrativos.

