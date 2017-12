Equipe se inspirou em problema da escola para criar protótipo Foto: DENIS DE OLIVEIRA / NSC TV

Os blocos de montar, que para muita gente não passam de uma brincadeira, foram transformados em ajuda no ambiente escolar e levaram estudantes de uma escola do Sul do Estado a ganhar um prêmio. Os Carvoeiros Robots, do Sesi Escola de Criciúma, impressionaram Santa Catarina na seletiva regional de um dos maiores torneios de robótica do mundo, o First Lego League (FLL) e trouxeram o troféu de terceira melhor equipe – a disputa reuniu mais de 300 jovens, de 9 a 16 anos.

O grupo realizou várias provas e montou um projeto ligado ao tema inspirados na infraestrutura da escola.

– A gente se perguntou onde mais se gasta água na nossa escola. Vimos que 80% da conta de água eram por causa do uso do banheiro, tinha muito desperdício e criamos o projeto a partir disso – diz a estudante Ana Júlia Caciatori.

A partir disso, criaram um mecanismo que reaproveita a água utilizada para lavar as mãos, que passa por um processo químico e retorna para ser utilizada nos vasos sanitários em menos de três minutos. Além de pensar no planeta, eles também descobriram uma economia maior na conta da escola.

O projeto já foi reconhecido inclusive pela Federação das Industrias de Santa Catarina (Fiesc) como sendo viável para aplicação em outros locais.

Novo desafio

Com a conquista na etapa regional, a equipe foi classificada para participar da fase nacional do torneio que será realizada em Curitiba, em março de 2018, e de lá podem até encarar a última fase no mundial. Na etapa nacional, estarão presentes as 70 melhores equipes de todo o Brasil que irão disputar as vagas para o campeonato mundial.

O torneio FLL reúne estudantes com o desafio de montar equipes e construir robôs autônomos. Um dos maiores objetivos do evento é atrair os jovens e mostrar a eles que carreiras profissionais científicas e tecnológicas em áreas como engenharia, programação, desenvolvimento de softwares, entre outros, são promissoras.

