A empresa Interfogos, que venceu a licitação para o show pirotécnico do Réveillon de Balneário Camboriú, fez testes com o material que pretende usar na Barra Sul. Os testes, acompanhados por uma comissão técnica, são uma exigência do processo licitatório _ um condicionante para a assinatura de contrato.

O custo da proposta apresentada pela empresa é de R$ 1,85 milhão. A Interfogos, que fará pela primeira vez o show de fogos em Balneário Camboriú, tem experiência em cidades do litoral do Rio de Janeiro, e já assinou um dos projetos pirotécnicos do Rock in Rio.

O contrato prevê 15 minutos de fogos _ entre eles, bombas de efeitos aquáticos. O show pirotécnico deverá partir de 10 balsas, que serão distribuídas por toda a orla.

