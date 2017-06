Concebido como o Oscar nacional – ou o César (francês), ou o Bafta (inglês), ou o Goya (espanhol) –, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro chega nesta terça à sua décima edição. A cerimônia que deve consagrar Tropa de Elite 2 tem início às 21h, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pelo Canal Brasil.



O grande concorrente do filme de José Padilha nas principais categorias é Chico Xavier, filme que Daniel Filho dirigiu com olhar voltado para o mercado mas que caiu nas graças da Academia Brasileira de Cinema – muito mais do que pequenas preciosidades da produção nacional, como O Sol do Meio-Dia, de Eliane Caffé, e Os Famosos e os Duendes da Morte, de Esmir Filho, ambos indicados em apenas uma categoria cada (ator, para Chico Diaz, no caso do primeiro, e roteiro adaptado no do segundo).



A dificuldade de dar um norte à premiação, valorizando títulos como De Pernas pro Ar e Muita Calma Nessa Hora em algumas das categorias mais importantes, também chama a atenção. Afinal, trata-se de um prêmio voltado para a excelência da produção ou para quem alcança sucesso popular? Em meio a esta dúvida, que diz muito sobre a dificuldade de posicionamento dos próprios realizadores e do cinema brasileiro como um todo, a academia nacional deixou de lado o gaúcho Antes que o Mundo Acabe, de Ana Luíza Azevedo, que não recebeu nenhuma indicação.



Lula, o Filho do Brasil foi lembrado em poucas categorias, a maioria técnicas. A surpresa positiva ficou com a valorização do comovente drama de estrada Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo, filme menos acessível para as grandes plateias mas aclamado pela crítica onde quer que tenha sido exibido. Favoritos a receber os principais troféus Grande Otelo, Tropa de Elite 2 e Chico Xavier são os recordistas de indicações, com 16 cada.



Mais de 1,2 mil convidados são esperados para a cerimônia. Os apresentadores serão Fabiula Nascimento e Bruno Mazzeo, e os homenageados, o casal de produtores Luiz Carlos e Lucy Barreto e os responsáveis pela Mostra de Cinema de Ouro Preto (CINEOP).



Melhor longa ficcional



5x Favela, Agora por Nós Mesmos



Chico Xavier



As Melhores Coisas do Mundo



Olhos Azuis



Tropa de Elite 2



Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo



Melhor documentário



Dzi Croquetes



O Homem que Engarrafava Nuvens



José e Pilar



Uma Noite em 67



Rica Cadillac — A Lady do Povo



Melhor longa infantil



A Casa Verde



Eu e Meu Guarda-Chuva



High School Musical — O Desafio



Melhor direção



Daniel Filho, por Chico Xavier



José Joffily, por Olhos Azuis



José Padilha, por Tropa de Elite 2



Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, por Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo



Laís Bodansky, por As Melhores Coisas do Mundo



Melhor atriz



Alice Braga, por Cabeça a Prêmio



Christiane Torloni, por Chico Xavier



Glória Pires, por Lula, o Filho do Brasil



Ingrid Guimarães, por De Pernas pro Ar



Marieta Severo, por Quincas Berro D'Água



Melhor Ator



Ângelo Antônio, por Chico Xavier



Chico Diaz, por O Sol do Meio-Dia



Marco Nanini, por O Bem Amado



Nelson Xavier, por Chico Xavier



Paulo José, por Quincas Berro D'Água



Wagner Moura, por Tropa de Elite 2



Atriz Coadjuvante



Cassia Kiss, por Chico Xavier



Denise Fraga, por As Melhores Coisas do Mundo



Elke Maravilha, por A Suprema Felicidade



Leandra Leal, por Insolação



Roberta Rodrigues, por 5x Favela, Agora por Nós Mesmos



Tainá Muller, por Tropa de Elite 2



Ator coadjuvante



André Mattos, por Tropa de Elite 2



André Ramiro, por Tropa de Elite 2



Caio Blat, por As Melhores Coisas do Mundo



Cassio Gabus Mendes, por Chico Xavier



Hugo Carvana, por 5x Favela, Agora por Nós Mesmos



Irandhir Santos, por Tropa de Elite 2



Roteiro original



Bráulio Mantovani e José Padilha, por Tropa de Elite 2



Bruno Mazzeo, João Avelino e Rosana Ferrão, por Muita Calma Nessa Hora



Vários, por 5x Favela, Agora por Nós Mesmos



Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, por Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo



Luiz Bolognesi, por As Melhores Coisas do Mundo



Marcelo Saback e Paulo Cursino, por De Pernas pro Ar



Melanie Diamantas e Paulo Halm, por Olhos Azuis



Roteiro adaptado



Vários, por Eu e meu Guarda-Chuva



Claudio Paiva e Guel Arraes, por O Bem Amado



Esmir Filho e Ismael Caneppele, por Os Famosos e os Duendes da Morte



Marcos Bernstein, por Chico Xavier



Sérgio Machado, por Quincas Berro D'Água



Direção de fotografia



Gustavo Hadba, por Lula, o Filho do Brasil



Lauro Escorel, por A Suprema Felicidade



Lula Carvalho, por Tropa de Elite 2



Nonato Estrela, por Chico Xavier



Toca Seabra, por Quincas Berro D'Água



Direção de arte



Adrian Cooper, por Quincas Berro D'Água



Cassio Amarante, por As Melhores Coisas do Mundo



Claudio Amaral Peixoto, por Chico Xavier



Clóvis Bueno, Lula, o Filho do Brasil



Tiago Marques Pereira, por Tropa de Elite 2



Figurino



Andrea Simonetti, por Eu e Meu Guarda-Chuva



Bia Salgado, por Chico Xavier



Cláudia Kopke, por O Bem Amado



Cláudia Kopke, por Tropa de Elite 2



Kika Lopes, por Quincas Berro D'Água



Maquiagem



Ana Van Steen, por Eu e Meu Guarda-Chuva



Ana Van Steen, por Lula, o Filho do Brasil



Lu Moraes, por O Bem Amado



Marisa Amenta, por Quincas Berro D'Água



Martin Trujillo, por Tropa de Elite 2



Rose Verçosa, por Chico Xavier



Efeitos visuais



Invaders FX, por Tropa de Elite 2



Darren Bell, Geoff Scott e Renato Tilhe, por Nosso Lar



Luciano Neves, por Quincas Berro D'Água



Marcelo Siqueira, por Eu e Meu Guarda-Chuva



Tamis Lustre, por Chico Xavier



Montagem — ficção



Daniel Rezende, por As Melhores Coisas do Mundo



Daniel Rezende, por Tropa de Elite 2



Diana Vasconcellos, por Chico Xavier



Karen Harley, por Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo



Quito Ribeiro, por 5x Favela, Agora por Nós Mesmos



Montagem — documentário



Bernardo Pimenta, por Utopia e Barbárie



Cláudia Rita Oliveira, por José e Pilar



Daniel Garcia e Mair Tavares, por O Homem que Engarrafava Nuvens



Jordana Berg, por Uma Noite em 67



Raphael Alvarez, por Dzi Croquettes



Som



Vários, por Nosso Lar



Vários, por Quincas Berro D`Água



Vários, por Tropa de Elite 2



Vários, por As Melhores Coisas do Mundo



Vários, por Chico Xavier



Trilha sonora



Beto Villares, por Quincas Berro D'Água



Bid, por As Melhores Coisas do Mundo



Cristovão Bastos, por A Suprema Felicidade



Guto Graça Mello e MV Bill, por 5x Favela, Agora por Nós Mesmos



Guto Graça Mello, por O Homem que Engarrafava Nuvens



Trilha sonora original



Vários, por José e Pilar



Cláudio Lins e Cláudio Tovar, por Dzi Croquettes



Egberto Gismonti, por Chico Xavier



Jaques Morelenbaum, por Olhos Azuis



Pedro Bromfman, por Tropa de Elite 2



Curta-metragem — ficção



Alguém Tem de Honrar Esta Derrota, de Leonardo Esteves



Avós, de Michael Wahrmann



Ensaio de Cinema, de Allan Ribeiro



Eu Não Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro



Recife Frio, de Kleber Mendonça Filho



Curta-metragem — documentário



Ave Maria ou a Mãe dos Sertanejos, de Camilo Cavalcante



Dois Mundos, de Thereza Jessouroum



Faço de Mim o que Quero, de Petrônio Lorena e Sérgio Oliveira



Geral, de Anna Azevedo



Urbe, de Marcos Pimentel



Curta-metragem — animação



Os Anjos do Meio da Praça, de Alê Camargo e Camila Carrossine



Bonequinha do Papai, de Luciana Eguti e Paulo Muppet



Eu Queria Ser um Monstro, de Marão



Menina da Chuva, de Rosária



Tempestade, de Cesar Cabral



Melhor filme estrangeiro



A Fita Branca, de Michael Haneke (Alemanha)



A Origem, de Christopher Nolan (EUA)



O Pequeno Nicolau, de Laurent Tirard (França)



A Rede Social, de David Fincher (EUA)



O Segredo dos seus Olhos, de Juan José Campanella (Argentina)