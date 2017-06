Um posto de combustíveis foi assaltado por volta das 2h desta terça-feira em Capinzal, no Meio-Oeste do Estado. Um frentista e um cliente foram rendidos e amordaçados.



As vítimas contaram à polícia que dois suspeitos participaram da ação. Eles estariam encapuzados e armados com um revólver e uma espingarda.



A dupla rendeu primeiro o frentista do local e roubou cerca de R$ 1 mil do caixa. O cliente chegou de motocicleta logo depois e também foi amordaçado.



Os celulares das vítimas também foram roubados. Os bandidos utilizaram a motocicleta do cliente para fugir do local.



O veículo foi encontrado abandonado na manhã desta terça, na SC-303, próximo do posto.



A polícia investiga o caso, mas ainda não tem suspeitas.