Numa sessão de acentuada volatilidade, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou valorização de 1,04%, encerrando o mês com 64.620 pontos e perda de 2,29% no período. No ano, a baixa atinge atinge 6,76%.



Apesar da reação dos preços das commodities, especialmente do petróleo, que avançou graças à depreciação do dólar, as ações da Petrobras e da Vale terminaram com singelas baixas, praticamente estáveis. Wall Street consolidou alta de 1,03%.

DC Recomenda