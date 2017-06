O governador do Banco do México, Agustín Carstens, virá ao Brasil para promover sua candidatura à direção do Fundo Monetário Internacional. Conforme fonte de seu gabinete, o candidato deverá realizar viagens similares para Ásia, Oriente Médio e África. Carstens viajará nesta terça-feira de Lisboa ao Brasil, onde deve se reunir com autoridades econômicas dois dias depois da visita realizada pela outra candidata à direção do FMI, a ministra francesa das Finanças Christine Lagarde.



Depois de sua visita ao Brasil, o economista mexicano deve se deslocar para a Argentina e depois viajar para a China e Índia. Está sendo estudada a possibilidade de estender a viagem ao Japão, à Arábia Saudita e à África, embora a assessoria de imprensa do Banco do México tenha indicado que não pode confirmar ainda as datas e escalas da viagem.