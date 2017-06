O zagueiro Leandro Castán, do Corinthians, se envolveu em um problema fora dos gramados na noite desta segunda. Por volta das 19h, durante uma confraternização entre amigos na chácara de sua família em Jaú, a cerca de 300km de São Paulo, ele acertou acidentalmente um tiro de espingarda de pressão no amigo Leonardo Calisto, de 20 anos.

O tiro teria saído acidentalmente, quando Castán foi entregar a arma ao amigo, que teve o peito atingido. Calisto foi levado à Santa Casa da cidade, com uma perfuração no pulmão. Segundo o site Globoesporte.com, os médicos realizaram uma drenagem no local, e seu estado de saúde é considerado estável.

Castán informou o problema à diretoria do Corinthians. Segundo o pai do jogador, a polícia da cidade apurou o caso e já o liberou. O atleta já treina normalmente com o time alvinegro.