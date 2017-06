O ex-presidente socialista chileno Salvador Allende pode ter sido assassinado, segundo material inédito revelado na segunda-feira pela televisão estatal do país. O documento contradiz a versão oficial de suicídio, divulgada pela ditadura do general Augusto Pinochet.



O perito uruguaio Hugo Rodríguez analisou o material e concluiu que Allende recebeu dois disparos, um de arma de baixo calibre e um segundo de um fuzil de guerra.



O programa jornalístico de investigação "Informe Especial", da Televisão Nacional, exibiu um relatório judicial que contém os testes de balística, impressões digitais e provas da autópsia feita no corpo de Allende, elaborado no mesmo dia de sua morte em 11 de setembro de 1973.



Os restos mortais do ex-presidente foram exumados na semana passada para esclarecer as verdadeiras causas de sua morte.