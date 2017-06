O neto do revolucionário Leon Trotsky (1879-1940), Esteban Volkov Bronstein, virá a Joinville dia 3 de junho para realizar conferência no Bom Jesus Ielusc. Esteban irá falar sobre a atualidade do pensamento revolucionário e sobre a vida de Trotsky.

Ao lado de Lênin, Trotsky teve um importante papel na Revolução Russa. Também foi líder do Exército Vermelho e Fundador da Quarta Internacional.



Esteban foi o único sobrevivente da família, assassinada a mando de Stalin na década de 1930. Ele tinha 14 anos de idade quando o avô foi então assassinado no México, em agosto de 1940.



Esteban tem 85 anos e dedicou a vida a preservar e defender a obra e o legado do avô. Ele ainda fundou o Museu Leon Trotsky, que funciona na antiga casa do avô no México.



A conferência no auditório do Bom Jesus Ielusc começa às 19h30 e é aberta ao público. A instituição fica na rua Princesa Isabel, 438. Informações: (47) 3026-8000.