A Polícia Civil de Joinville prendeu cinco homens e apreendeu uma peça com registro de furto em uma oficina do bairro Nova Brasília, às margens da BR-101, na tarde desta terça-feira, suspeita de ser um desmanche de veículos.



Segundo o delegado Marcel Oliveira, os cinco detidos disseram que apenas trabalhavam no local. Mesmo assim, seriam autuados por receptação. O dono da oficina, conhecido da Polícia Civil, segundo Marcel, não foi localizado na tarde desta terça-feira.



Na oficina, com ajuda de um perito, a polícia apreendeu um eixo dianteiro de uma EcoSport com registro de furto em Rio das Ostras (RJ). A abordagem faz parte da intensificação de abordagens contra desmanches conduzida pelas polícias de Joinville e do Paraná desde o início do ano.