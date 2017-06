Finalmente, o técnico Giba vai conseguir usar as últimas contratações do Joinville. Na partida de quinta-feira, a diretoria tricolor garante que o goleiro Ivan, o lateral-esquerdo Danilo Tarracha, o zagueiro Ênio, o volante Glaydson, o meia Jailton e o atacante Ronaldo Capixaba estarão inscritos na competição.



Com toda essa gente à disposição, Giba vai mudar o time. Afinal, o JEC precisa se recuperar depois de um começo tão ruim na Copa Santa Catarina – em dois jogos, um empate em casa com o Concórdia e uma derrota fora para o Brusque. Na segunda-feira, o comandante tricolor esboçou a nova formação da equipe. As mudanças são muitas e acontecem em todos os setores.



No gol, Ivan treinou entre os titulares. Com o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Paranaense, ele barrou Wanderson, outro recém-contratado. Depois de muito tempo fora do time e presente em prováveis listas de dispensas, Eduardo voltou ao time na lateral-direita.



Na esquerda, Danilo Tarracha faz a estreia. Glaydson foi escalado como primeiro-volante. No meio, um conhecido da torcida tricolor: Ricardinho ganhou a vaga de Jocinei. No lugar do expulso Lima, Ronaldo Capixaba vai vestir pela primeira vez a camisa tricolor.



Assim, o provável time do JEC para enfrentar o Marcílio Dias é Ivan; Eduardo, Linno, Renato Santos e Tarracha; Glaydson, Julio Bastos, Ricardinho e Ramon; Capixaba e Aldair.



