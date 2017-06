O Plenário do Senado aprovou no início da noite desta terça-feira a realização de plebiscito para consultar a população do Pará a respeito da divisão do território do estado para a criação de outra unidade da federação, denominada Tapajós.



O texto prevê a criação de Tapajós a partir da desintegração de 27 municípios da parte oeste do Pará. A matéria seguirá para promulgação da presidência da Casa



O plebiscito sobre a criação do estado de Tapajós deverá ser feito em até seis meses da promulgação do senador José Sarney (PMDB-AP), de acordo com a organização da Justiça Eleitoral.



Os paraenses deverão opinar, na mesma ocasião, a respeito da criação de Carajás, originário da divisão da região sul e sudeste do território paraense. A matéria já havia sido foi aprovada no início do mês na Câmara dos Deputados.