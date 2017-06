Contagiada pelo péssimo desempenho em Wall Street, que caiu 2,22% por conta da divulgação nos EUA de indicadores negativos, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) registrou queda de 1,87%, encerrando com 63.411 pontos. Na Europa, as bolsas de Londres, Frankfurt e Paris retrocederam mais de 1% na jornada.



A consultoria privada ADP reportou a criação de 38 mil empregos (saldo entre contratações e demissões) em maio nos EUA, bem abaixo dos 170 mil projetados por analistas do mercado. O dado é visto como uma prévia do boletim oficial, previsto para sexta-feira. Além disso, a agência de classificação Moody's rebaixou a nota de crédito da Grécia em razão das dificuldades de o país controlar o seu endividamento público.