O técnico Giba confirmou ontem o time do Joinville que enfrenta o Marcílio Dias na quinta-feira. Na lateral direita, assume a posição um empolgado Eduardo. Ele volta depois de um período sem chances, contado para integrar uma lista de dispensa.

No coletivo de terça-feira, Eduardo foi um dos principais destaques. Com disposição e belas jogadas, parece mesmo querer recuperar o espaço na Arena.



— Não estava jogando, mas estava contribuindo de alguma maneira, participando, incentivando. O negócio é trabalhar sempre.



Eduardo é lateral-direito, mas na maioria das partidas atuou do outro lado do campo. Agora, volta para onde gosta.



— Agora é na minha, onde gosto de jogar. Espero fazer um bom trabalho. Joguei muitas vezes na esquerda, mas sou lateral-direito —, afirmou o jogador.

— Quando joguei pela última vez como lateral-direito? Não lembro.



Depois de perder espaço na Arena, o nome de Eduardo esteve envolvido em especulações. Na imprensa, cogitava-se uma troca com Medina, lateral do Avaí.



— O que sei sobre isso é o que ouvi na imprensa. Não sei de nada. Falavam que o presidente veio falar comigo, mas não teve nada disso. Ninguém me procurou. Se tivesse algum interesse do Avaí, eles teriam me procurado —, disse.



No coletivo em que Eduardo foi o destaque, Giba confirmou estreias: o goleiro Ivan, o lateral-esquerdo Danilo Tarracha, o volante Glaydson e o atacante Ronaldo Capixaba vão vestir pela primeira vez a camisa tricolor. Ricardinho, que recentemente voltou ao clube, também está escalado.



Assim, o JEC começa a partida contra o Marcílio Dias com Ivan; Eduardo, Renato Santos, Linno e Tarracha; Glaydson, Júlio Bastos, Ricardinho e Ramon; Aldair e Ronaldo Capixaba.