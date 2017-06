Dois joinvilenses foram presos em Rio Pardo, a 150 km de Porto Alegre (RS), na madrugada de terça-feira, após arrombarem um caixa eletrônico. Jhonatas Coutinho, 24 anos, e Jeferson Carlos Alfredo, 21, foram pegos em flagrante dentro do Banrisul, na principal avenida da cidade. Eles tinham estourado um dos seis caixas, estavam com R$ 10 mil em dinheiro e um maçarico.



Segundo a Polícia Militar de Rio Pardo, o flagrante foi possível porque o alarme do banco disparou. Os joinvilenses teriam apoio de um homem da cidade, que estava do lado de fora do banco e fugiu. A polícia informou que Jhonatas e Jeferson podem estar envolvidos em outros quatro arrombamentos semelhantes, no dia 15, em Pomerode, Benedito Novo, Ilhota e Blumenau.



Jonathas havia sido detido em Garuva em 2008, junto de suspeitos de roubar R$ 75 mil de um auxiliar financeiro no mesmo ano em Joinville. No site do Tribunal de Justiça, constam dois processos contra ele: um por tráfico de drogas e um por delito de trânsito. A polícia gaúcha informou que Jeferson também teria ficha criminal, mas não há processos na contra ele no momento.