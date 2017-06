O novo clipe da cantora Rihanna, que estreou nesta terça-feira, promete criar polêmica. No vídeo, a cantora é estuprada e se vinga matando o agressor com um tiro na nuca.

O vídeo para a música Man Down foi filmado na Jamaica. Ele começa mostrando a cantora atirando com um homem e, em flashback, revela que o mesmo homem a violentou na noite anterior.

O clipe foi dirigido por Anthony Mandler, que já trabalhou com a cantora em vídeos como Russian Roulette e Only Girl (In the World).

Veja o clipe aqui.