O ex-participante do Big Brother Brasil, André Luis Gusmão de Almeida, conhecido como Caubói, foi morto na madrugada desta quarta-feira. O assasinato ocorreu em Alumínio, no interior de São Paulo, onde o músico morava com a família.



O ex-BBB teria ouvido latidos de cachorro no meio da noite e foi verificar o que estava acontecendo, de acordo com informações da polícia. Ao sair de sua casa, André foi atingido por um tiro na cabeça.



Caubói foi levado para o Pronto-Socorro de Alumínio e depois foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorocaba, onde morreu.



Após passar apenas 12 dias na casa do Big Brother na edição de 2009, André foi eliminado com 71% dos votos.



No curto período em que passou pelo programa, Caubói provocou polêmica, discutindo com Naiá e com a catarinense Ana Carolina Madeira.



O músico afirmava na página do BBB que queria ganhar fama para ter sucesso em sua carreira como cantor sertanejo.



André Luis tinha 37 anos, era casado e tinha quatro filhos.