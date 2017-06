A polícia procura o suspeito de ter matado Reinaldo Bueno de Lima, 20 anos, morto com três facadas no início da manhã desta quarta-feira, em Itaiópolis, no Norte de Santa Catarina.



Segundo a Polícia Militar, o meio-irmão de Reinaldo, Antônio Ollenzak, 30 anos, é o principal suspeito.



A PM informou que a vítima estaria namorando uma ex-namorada de Antônio e isso teria motivado o crime.



O fato aconteceu por volta das 7 horas, no bairro Lucena. O corpo da vítima, conforme a PM, ainda está no local.

A NOTÍCIA