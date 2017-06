O ônibus espacial Endeavour aterrissou na madrugada desta quarta-feira no Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos, dando fim à sua penúltima missão do programa de três décadas elaborado pela Nasa.



Apesar do mau tempo sobre a região da Flórida, não houve contratempos no pouso que trouxe os seis tripulantes que passaram 16 dias no espaço.



A nave pousou em solo americano ao mesmo tempo em que o Atlantis, último ônibus que viajará ao espaço dentro de cinco semanas, chegou à plataforma de lançamento.



— Foram 196 milhões de quilômetros sobrevoados durante 25 desafiantes voos especiais. Sua aterrissagem conclui um grande legado para este incrível veículo que jamais será esquecido. Seja bem-vinda ao lar, Endeavour — disse um controlador da missão aos astronautas.



— É triste ver a nave pela última vez, mas realamente a Endeavour deixa um enorme legado — respondeu o comandante Mark Kelly, que agradeceu a todos que trabalharam nos últimos anos.