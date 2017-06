As empresas americanas são bem-vindas para concorrer nas licitações para as reformas de três aeroportos brasileiros, declarou nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota. As concessões foram anunciadas tendo em vista a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.



— Estamos modernizando nossos aeroportos e damos as boas-vindas aos investimentos americanos — declarou Patriota à imprensa ao lado da secretária de Estado Hillary Clinton, com quem se reuniu no Departamento de Estado.



O Brasil anunciou terça-feira que abrirá as licitações para as reformas dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos (São Paulo) e de Brasília até o final do ano. O setor privado terá uma participação de até 51% na administração das obras e o Estado arcará com os outros 49%. Os dois chanceleres abordaram temas de colaboração energética, educação e comércio, entre outros, disse Patriota à imprensa.



– Olhamos o Brasil como um modelo do que é possível, não apenas em nossa região, mas globalmente – explicou Hillary.