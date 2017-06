Autor do requerimento aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Agricultura,na Câmara, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) não descarta ano plenário pela base governista, mas considera que o preço político da manobra seria "brutal" e agravaria ainda mais a crise no governo.— É evidente que com a maioria aliada o governo pode, num ato de força, derrubar o requerimento. A questão é se que vale a pena toda essa mobilização, essa demonstração de força, para reverter uma simples convocação. Se isso ocorrer, a crise que envolve o ministro Palocci vai tomar outras dimensões — afirmou.Questionado sobre as críticas dos deputados da base feitas à manobra do DEM para garantir a aprovação do documento, ele disse que a oposição apenas usou estratégia.— Os deputados da base dormiram. No momento da votação inúmeros parlamentares estavam desatentos. Nós seguimos todos os passos necessários do ponto de vista regimental, agora usar estratégia é da regra do jogo. O fato de convocar Palocci na Comissão de Agricultura foi porque é onde o DEM tinha capacidade de atuar, e estávamos inclusive no comando, já que em outras comissões o governo vem nos bloqueando. E também porque várias empresas ligadas ao agronegócio teriam utilizado a assessoria de Palocc — disse.— Quando a Dilma [Rousseff] estava na Casa Civil ela também foi questionada, foi na Câmara e saiu de um questionamento para a Presidência da República. Por que o ministro Palocci não pode fazer o mesmo? — questiona Onix.A polêmica deve ser resolvida pelo presidente da Casa, deputado Marco Maia (PT-RS).