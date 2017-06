O presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), decidiu adiar para a semana que vem a decisão sobre a convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, para prestar esclarecimentos sobre suposto tráfico de influência.Na sessão ordinária que terminou há pouco, Maia informou que vai analisar o vídeo e notas taquigráficas da votação na Comissão de Agricultura, onde osesta manhã em um momento de. O presidente da Câmara prometeu anunciar o resultado da análise na próxima terça-feira (7). Até lá, o resultado da votação na comissão ficará suspenso.Mais cedo, ele havia defendido que o ministro-chefe da Casa Civil tem de dar explicações sobre a evolução de seu patrimônio, mas que essa. Ele preferiu transferir ao Ministério Público a decisão de investigar ou não o caso.O autor do requerimento, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), disse que oe agravar a crise no governo.