No Litoral Norte a força do mar destruiu o calçadão do bairro Gravata

Na noite desta sexta-feira uma nova frente fria que passa pelo litoral de Santa Catarina provoca um forte vento sul, com rajadas que podem chegar a 60 km/h. O fenômeno irá provocar nova ressaca no sábado e domingo nas praias catarinenses.



A estação meteorológica Epagri/Ciram estima que no fim de semana a altura das ondas no litoral catarinense pode atingir picos de 3 a 3,5 metros. Nos horários de maré mais alta há possibilidade de invasão de águas em áreas ribeirinhas.



No fim de semana que passou vários pontos do litoral catarinense foram atingidos pela ressaca. Nas praias da Grande Florianópolis e Litoral Norte a força do mar invadiu ruas e destruiu um rancho de pescadores.



Horários de maré alta



Sábado:



Das 03h30min às 05h



Das 17h às 18h



Domingo:



Das 04h às 05h



Das 17h às 19h



Confira a previsão para os próximos dias



Navegue pelo site das Estações Meteorológicas: