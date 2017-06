contra a gripe encerra nesta sexta-feira em Joinville. Idosos e crianças de seis meses a dois anos de idade estão sendo atendidos com prioridade nas regionais de saúde e nas demais unidades que não fecharam com a greve dos servidores públicos.Joinville ainda não imunizou 80% do grupo preconizado pelo Ministério da Saúde - incluindo gestantes e profissionais de saúde que somam 65.190 pessoas - e o índice de 74%, ou seja, 48.973 pessoas alcançadas até dia 31/5 preocupa a Secretaria Municipal da Saúde.Os pais devem ficar atentos à carteira de vacinação dos filhos com menos de dois anos, pois ainda devem tomar a segunda dose. Já o número de gestantes que procuraram a dose durante a campanha ainda é baixo: apenas 42,24% receberam a vacina.