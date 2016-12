Sexta-feira começou com trânsito tranquilo em Florianópolis

Às vésperas da virada de ano o trânsito se intensifica nas principais rodovias de Santa Catarina. A expectativa da Autopista Litoral Sul é que o fluxo aumente 100% durante o feriado, com até 67 mil veículos transitando por dia na BR-101.

Nesta sexta-feira é esperado o pico de movimento sentido praias. Embora não haja horários para ocorrerem os congestionamentos, a orientação da PRF é evitar pegar a estrada entre o fim de tarde e o começo da noite, quando há mais movimento.

— O melhor horário para viajar no verão é pela manhã: há menos movimento e a temperatura também está mais agradável — diz o inspetor regional da PRF, Adriano Fiamoncini.

O Diário Catarinense acompanha as condições de tráfego nas principais rodovias. A cobertura é colaborativa: use #t24horas no Twitter, Instagram e Facebook.

BOLETIM DO TRÂNSITO



Situação às 8h30:



BR - 101 - Grande Florianópolis: Fluxo é intenso na rodovia, mas não há registro de filas. Atenção para o acúmulo de água em trechos da pista.

BR-101 - Sul do Estado: Trânsito intenso na região de Tubarão, mas sem registro de filas. Também não há lentidão na região do Morro dos Cavalos, em nenhum sentido.

BR-101 - Litoral Norte: Acidente em Itapema, no km 145 sentido a Curitiba, ocasiona um quilômetro de lentidão. Arcanjo 03, do Corpo de Bombeiros de Blumenau, foi acionado para atender a ocorrência. Em Itajaí, acidente leve no km 117 gera fila por dois quilômetros sentido a Florianópolis.

BR-101 - Norte do Estado: Alto fluxo de veículos no pedágio de Garuva ocasiona fila por dois quilômetros sentido a Florianópolis.



Avenida Gov. Celso Ramos (acesso a Porto Belo e Bombinhas): Movimento intenso sentido litoral.



BR-280: fluxo é abaixo do esperado na manhã desta sexta-feira, segundo a PRF. Expectativa é que o movimento se intensifique a partir do começo da tarde sentido São Francisco do Sul.



BR-470: movimento é intenso entre Blumenau e Gaspar, sentido Litoral, sem registro de filas.



BR-282: trânsito tranquilo ao longo da rodovia, segundo a PRF.



Grande Florianópolis

Centro e continente: Tráfego sem filas na região central de Florianópolis, mas com congestionamento na avenida Beira-Mar Norte e na Via Expressa.

SC-401 - Norte da Ilha: Fluxo intenso na SC-401, sem registro de lentidão.

SC-405 - Sul da Ilha: Registro de fila sentido praias. Em direção ao Centro o trânsito é intenso, mas flui bem.





Siga informações em tempo real:



Tweets by t24horas

Navegue no mapa e veja informações em tempo real via Waze:

Leia também:



Tráfego nas rodovias federais de SC deve dobrar neste final de ano



Autopista projeta 670 mil veículos no fim de ano nas BRs entre os litorais de Santa Catarina e Paraná



SC tem 14 trechos federais entre os 100 mais perigosos, indica polícia



SC se prepara para receber 1,4 milhão de argentinos ao longo do verão