Entre esta sexta-feira, 23, e a próxima segunda-feira, 26, a Polícia Rodoviária Federal espera que o movimento nas estradas catarinenses seja dobrado. No domínio da Autopista Litoral Sul, a expectativa é de que 670 mil veículos circulem pelas rodovias de SC e Paraná — volume total 53% maior do que a média registrada em dias normais. Outro dado que impressiona está relacionado à vinda de turistas argentinos: 1,4 milhões de hermanos devem visitar as praias catarinenses.

Frente a toda essa possibilidade de movimentação intensa, o Diário Catarinense acompanha a situação das principais rodovias de Santa Catarina durante os dias que antecedem os feriados de fim de ano — Natal e Ano Novo. A cobertura também é colaborativa, ou seja, você pode participar usando a hashtag #t24horas no Twitter, Instagram e Facebook para compartilhar conosco fotos e informações do trânsito.

