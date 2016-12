1 - Investigação diz que avião da Chape tinha sobrecarga e plano de voo irregular

Foto: reprdução / Reprodução

As investigações preliminares da Aeronáutica Civil da Colômbia apontaram que o avião que caiu com a delegação da Chapecoense tinha sobrecarga, plano de voo irregular e o piloto demorou a relatar a situação de emergência. Detalhes da apuração foram divulgados pelas autoridades colombianas em coletiva à imprensa nesta segunda-feira. Leia mais aqui.

2 - SC tem movimento intenso em rodovias e mortes abaixo da média

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Apesar do movimento intenso, a última segunda-feira teve somente uma morte registrada nas rodovias federais catarinenses — envolvendo mais uma vez um motociclista — e nenhuma em rodovias estaduais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a média histórica do número de mortes nas estradas federais é de 1,5 a cada dia. Leia mais aqui.

3 - Idosa de São José é transportada em ambulância com um saco na cabeça

Foto: Michele Mello / Arquivo Pessoal

Ao ser deslocada do Hospital Regional de São José para uma clínica em Florianópolis na última sexta-feira, uma idosa de 67 anos passou o trajeto inteiro com um saco plástico na cabeça, orientação dada pelos técnicos da ambulância para não sujar o veículo, caso passasse mal e vomitasse. Indignada, a família registrou boletim de ocorrência e pretende procurar o Ministério Público. Leia mais aqui.

4 - Greve no Hospital de Caridade de Florianópolis completa uma semana

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

A greve dos servidores do Hospital de Caridade em Florianópolis completa uma semana nesta terça-feira. Uma nova rodada de negociações ocorreu nesta segunda, mas não houve acordo entre a direção da unidade e o SindSaúde, sindicato que representa a categoria. O impasse ocorre devido ao atraso no pagamento do 13º salário dos trabalhadores. Leia mais aqui.

5 - Juiz é multado após dirigir sem CNH e se negar a realizar teste do bafômetro

O juiz do Poder Judiciário de Santa Catarina Rafael Bruning foi multado na manhã desta segunda-feira na SC-405, em Florianópolis, após ser flagrado dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se recusar a realizar o teste do bafômetro. Uma viatura da polícia percebeu que Bruning conduzia o carro acima da velocidade e pediu que ele parasse. Leia mais aqui.