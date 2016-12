O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta segunda-feira as buscas por um homem que desapareceu no Rio Itajaí-Açu, Norte de SC, na manhã de ontem. De acordo com informações do Bom dia Santa Catarina, as buscas subaquáticas foram descartadas por causa da correnteza, mas os bombeiros procuram a vítima usando motos aquáticas.

O homem, que tem 47 anos, de Grão Pará, teria se aproximado das escadas de acesso ao rio no Parque Náutico Odílio Garcia, tirado as roupas e entrado na água apenas de cueca com a intenção de atravessar até o outro lado.



