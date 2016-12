O presidente Michel Temer entra 2017 com um olho no gato e o outro olho no peixe fritando. Quer dizer, tem como prioridade absoluta a recuperação da economia, única maneira de garantir a sobrevivência de um governo impopular. Mas sabe que não pode se descuidar do processo no Tribunal Superior Eleitoral, que julgará a cassação da chapa Dilma/Temer. Assessores palacianos estão empenhados no desenho de uma maneira para neutralizar esse julgamento, considerado uma ameaça real. Embora os vazamentos da Lava-Jato representem desgaste para o núcleo duro do governo, ministros da área política estão convencidos de que as investigações ainda vão se estender por muito tempo. Mas o agravamento da crise econômica ou o processo no TSE são questões para o próximo ano. O próprio Temer já afirmou que, em caso de julgamento desfavorável, irá ao Supremo Tribunal Federal (STF). Antes disso, no entanto, tentará se blindar.



Codinome

Índio e Botafogo. Esses são os apelidos, de acordo com delação da Odebrecht, de dois parlamentares que querem comandar a Câmara e o Senado em 2017. Botafogo seria o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), disposto a tudo para continuar no comando. O senador Eunício de Oliveira (CE), nome do PMDB para substituir Renan Calheiros, seria o Índio. Os dois correm sério risco de cair na malha fina da Lava-Jato.



Pavimentando

Em fase de formação da equipe, o prefeito eleito Nelson Marchezan já conversou com o ministro Bruno Araújo (Cidades) sobre a possibilidade de adesão a dois programas da pasta: regularização fundiária e o cartão reforma, voltado para famílias de baixa renda.



Obra na pista

O DNIT retoma no dia 2 de janeiro as obras da BR-386, paralisadas há quase um ano, entre Estrela e Tabaí. Foram garantidos no orçamento de 2017 cerca de R$ 36 milhões para a conclusão do trecho. Também estão previstos R$ 15 milhões para o contorno de Pelotas.

A ponte

Para os trabalhos na nova ponte do Guaíba estão previstos R$ 229,5 milhões para o próximo ano. Promessa de campanha de Dilma Rousseff, é uma obra que o presidente Michel Temer faz questão de inaugurar até 2018.



