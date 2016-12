Com a popularidade em baixa e pressionado pelos empresários, o presidente Michel Temer tirou da cartola o lançamento de uma minirreforma trabalhista e medidas de estímulo à economia, como o uso do FGTS e a promessa de redução dos juros do cartão de crédito. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) resumiu o espírito do anúncio:



- Não podemos parar em razão da Lava-Jato.

Esse é o clima. A equipe de Temer parecia paralisada pelo medo das delações da Odebrecht. E quem acompanhou o anúncio ontem, teve mesmo a impressão de que muitas medidas foram fechadas de última hora. Ministros estavam com dificuldade de explicar como poderá funcionar a flexibilização da jornada de trabalho. Lançar as mudanças na área trabalhista por MP, por exemplo, teria sido um erro terrível. Fez bem o Planalto em optar por um projeto de lei e uma ampla costura com as centrais sindicais. Temer quis dar ao balanço de final de ano um ar de presente de Natal. O público alvo é quem olha o governo do PMDB com muita desconfiança.

Sinais

Durante o café-de-manhã com jornalistas, no Palácio da Alvorada, era clara a impaciência de Henrique Meirelles (Fazenda), que passou o tempo todo batendo com a mão na mesa e alongando o pescoço. Interlocutores próximos do ministro comentam que ele tem dormido pouco.

Dia do fico

Questionado sobre a possibilidade de uma reforma ministerial em fevereiro, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) nega que tenha a intenção de deixar o governo. Em razão das delações da Odebrecht, ele e o secretário Moreira Franco são alvos de especulação sobre eventuais substituições no núcleo duro do Planalto.

Visita

Antes do anúncio da minirreforma trabalhista, o ministro Ronaldo Nogueira (Trabalho) recebeu a visita de um representante da Central Única dos Trabalhadores. Como a CUT faz oposição ao governo, o visitante preferiu não participar do evento.

