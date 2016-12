Se o governo Temer não consegue aprovar no plenário da Câmara as contrapartidas para Estados em crise financeira, imaginem como será a Reforma da Previdência? Pressionados pelos sindicatos de servidores, deputados da base de apoio se uniram à oposição para assegurar a suspensão do pagamento da dívida, sem nada em troca. Não há efeito na prática porque o Ministério da Fazenda vai exigir medidas como redução da folha e privatizações em troca da ajuda. O que é justo. Nos anos 1990, Estados em crise renegociaram a dívida. Agora, reaparecem praticamente quebrados porque não fizeram as reformas necessárias. Mas os deputados não estão preocupados com o equilíbrio das contas públicas no médio e longo prazo. E se essa é a lógica, também não estarão dispostos a encarar algo bem mais impopular, como uma reforma previdenciária. O governo Temer vai para o recesso com mais essa incógnita. A base de apoio na Câmara, que Michel Temer julgava sólida, é gelatinosa e termina o ano mandando sinais de infidelidade ao Planalto.

Reforma Trabalhista

O governo prefere chamar de modernização trabalhista. Os acordos coletivos terão força de lei para tratar sobre: interjornada, banco de horas, como a jornada de 44 horas semanais será cumprida e piso salarial. Uma medida provisória será lançada com as novas regras.

Para 2017

As metas do secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni, para 2017 são:

- Não aumentar impostos;

- Não aumentar gastos da máquina pública;

- Não reajustar salário do funcionalismo;

- Cumprir o cronograma de pagamentos;

- Manter investimentos de R$ 2 bilhões.

Lá vem...

O tradicional café da manhã de final de ano com o presidente da República, desta vez, será no Palácio da Alvorada. Temer deve anunciar à imprensa uma reforma trabalhista, dando força de lei a acordos coletivos. Além disso, poderá autorizar saque de ate R$ 1 mil de contas inativas do FGTS.

Recordar é...

A ex-presidente Dilma Rousseff costumava fazer o café da manhã com jornalistas no salão principal do Palácio do Planalto. Em janeiro deste ano, um dos principais assuntos era a Reforma da Previdência. Questionada sobre a relação com Temer, Dilma disse que estava ''ótima''.

