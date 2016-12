Ao derrubar as contrapartidas no projeto da renegociação das dívidas, a Câmara promoveu um desserviço aos Estados em crise financeira. A intenção da maioria dos parlamentares era dar uma resposta positiva aos sindicatos de servidores públicos. Desafiado, o Ministério da Fazenda não admitiu o refresco. O ministro Henrique Meirelles só concorda com a suspensão do pagamento da dívida por três anos em troca de medidas de ajuste. Tem lógica. A área política ainda tentou convencê-lo a regulamentar esse ponto por decreto, mas ele bateu pé e sai fortalecido. Para o Rio Grande do Sul, no entanto, é uma péssima notícia. Sem dinheiro para 13º salário dos servidores, o governo precisa, desesperadamente, manter dinheiro em caixa. Além disso, o Piratini já vem tentando fazer os ajustes. É o que o secretário Giovani Feltes (Fazenda) vai dizer hoje ao Tesouro. O presidente Michel Temer não veta, no entanto, todo o texto da renegociação porque são medidas que beneficiam os demais Estados, aumentando em 20 anos o prazo de pagamento da dívida. Quem mais precisa é que ficou fora.

Dentro de casa

Logo cedo, o deputado Esperidião Amin (PP-SC) se certificou de que o veto presidencial à renegociação da dívida seria parcial. Relator da proposta na Câmara, ele foi um dos defensores da derrubada das contrapartidas. Se o veto fosse integral poderia prejudicar Santa Catarina.

Deu ruim

Deputados da base aliada ao governo preferiam que o Planalto regulamentasse as contrapartidas por meio de um decreto. O envio de um projeto de lei ao Congresso é considerado arriscado, ainda mais porque no início de 2017 os parlamentares governistas estarão enfrentando outros temas polêmicos, como as reformas Trabalhista e da Previdência.

No sapatinho

Consciente de que não tem força para enfrentar várias brigas ao mesmo tempo, o Palácio do Planalto desistiu de entrar em dividida na votação da reforma trabalhista. Só serão colocados em pauta os temas de consenso e com apoio das centrais sindicais. Terceirização, por exemplo, deve ficar de fora.

