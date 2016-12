Um homem de 21 anos residente do município de Jacinto Machado, no Sul de Santa Catarina, faleceu após o veículo em que estava perder o controle, sair da pista e capotar. O acidente aconteceu no km 3,8 da SC-285, que liga a cidade de Ermo à BR-101. A ocorrência foi registrada às 3h20min deste sábado, 24, pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Segundo a PMRv, Emerson dos Santos era caroneiro veículo VW/GOL 1.6 Power com placas de Jacinto Machado. O motorista, um homem de 28 anos, sobreviveu ao capotamento. Ele foi conduzido pelo Samu ao Hospital Regional de Araranguá.

Essa é a segunda morte registrada em acidentes de trânsito desde que o feriado de Natal teve início. A primeira aconteceu na zona rural de Içara, também no Sul do Estado, quando um veículo colidiu com um caminhão.

