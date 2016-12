Foto: Luan Santiago / RBS TV

A coleta de lixo em Criciúma está parada nesta quinta-feira,depois da empresa responsável pelo serviço alegar falta de pagamento. Os funcionários da RAC Saneamento e Retrans não trabalharam hoje, e o serviço deve ficar parado até que a empresa e a administração municipal entrem em acordo. Segundo o gerente operacional da empresa de coleta de lixo,Gustavo Lemos, a dívida chega a R$ 3,5 milhões.



Outra reclamação da empresa é que um acordo firmado antes da renegociação, também de valores em aberto, não fui cumprido. Lemos explica que R$ 400 mil deveriam ter sido depositados no início da semana, mas isso não ocorreu. Com a falta de pagamentos não é possível pagar a folha, e por isso a empresa parou.



A administração municipal contesta o valor, e diz que a dívida de R$ 2 milhões foi paga em dezembro. Segundo o secretário da Fazendo de Criciúma, Cloir da Soler, esse era o acordo firmado com a empresa. Ele afirma que na última terça-feira, R$ 265 mil foram pagos a prestadora de serviços,para quitar os valores em aberto.



Aprestadora de serviço vai manter a coleta essencial em hospitais, presídios e escolas, mas as casas e empresas ficarão sem o serviço.



