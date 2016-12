O ano de 2016 foi marcado por reviravoltas políticas, fatos marcantes e notícias tristes. Em Santa Catarina, acontecimentos envolvendo um tsunami meteorológico, mudanças na educação e mortes trágicas mobilizaram a atenção dos leitores. Veja quais foram as cinco notícias mais lidas do site do Diário Catarinense durante o ano.

1. Onda gigante



Uma onda arrastou veículos e causou estragos nas praias do Rincão e Morro dos Conventos, no Sul de SC, no mês de outubro. A causa da enxurrada foi um tsunami meteorológico que atingiu o litoral do Estado. Ventos de até 97 Km/h derrubaram árvores e destruíram residências na região.

2. Acidente com avião da Chapecoense

A queda do avião que levava a delegação da Chapecoense e jornalistas comoveu o mundo e criou uma rede de solidariedade e homenagens. O acidente na Colômbia deixou 71 mortos na noite de 29 de novembro. Apenas 6 pessoas sobreviveram.

Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS

3. A apuração das eleições nas principais cidades de Santa Catarina

A contagem dos votos no primeiro turno das eleições municipais foi acompanhada em tempo real pela Central de Eleições SC no primeiro fim de semana de outubro. Ao vivo, jornalistas e colunistas repercutiram os resultados do pleito e os desdobramentos no Estado.

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

4. Morre Cristiane Garcez, esposa do prefeito de Lages

A mulher do prefeito Eliseu de Mattos morreu em 16 de outubro, na Serra de SC. Cristiane Garcez lutava havia dois anos e dez meses contra um câncer. A situação começou a se complicar no fim de agosto, quando teve de ser internada no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, recebendo doses de oxigênio. Ela deixou dois filhos: Carlos Eduardo, de 10 anos, e Maria Luíza, de 16.



Foto: CARLA RECHE,DIVULGAÇÃO / Assessoria do deputado Elizeu Mattos (PMDB)

5. Mudança na regra para aprovação escolar em Santa Catarina

Em setembro, uma mudança na regra para aprovação escolar em SC permitiu que os alunos passem de ano mesmo reprovados em uma ou mais disciplinas. A implantação da chamada progressão parcial começa a ser discutida em 2017. Assim, se um aluno reprovar em uma ou mais matérias, não terá que repetir todo o ano, mas passará para o ano seguinte e fará uma nova avaliação para recuperar apenas o conteúdo que o professor identificar como necessário.

Foto: Marco Favero / Agencia RBS