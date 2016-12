O corpo de uma mulher foi encontrado boiando em uma lagoa nos fundos do CTG Sul Catarinense, no Balneário Gaivota, no litoral Sul do Estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que fez a retirada do corpo, a mulher aparentava ter entre 30 e 40 anos, tinha estatura média e não foi identificada. Os primeiros indícios, também de acordo com os Bombeiros, seriam de afogamento, mas o Instituto Geral de Perícias (IGP) ainda não emitiu laudo com a causa da morte.