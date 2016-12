Foto: Rogério Danielski / RBS TV





Uma criança de três anos, moradora da Içara, no Sul do Estado, morreu eletrocutada depois de encostar em um poste. Samuel Davi Nunes Florêncio brincava com amigos no Residencial Dona Ema, onde a família mora. Ao tocar em uma haste metálica do poste, ele levou a descarga elétrica. A criança chegou a ser levada para o Hospital São Donato, mas não resistiu.



O residencial onde o menino mora é uma obra da Giassi Construtora, e foi liberado há cerca de um mês para os proprietários. O engenheiro civil da empresa, Roniel João Somavilla, explica que ainda é muito cedo para saber a causa real do acidente, e que essa informação deve ser apurada entre a construtora, Polícia Civil, Cooperaliança e peritos.



— Uma perícia técnica irá avaliar onde ocorreu e como ocorreu essa descarga, é muito prematuro ainda dizer qual foi a causa. Tem que ter certeza, fazer esse levantamento. A gente vai se pronunciar só depois desse laudo, pode ser vários fatores, então ainda não dá para precisar — explicou o engenheiro.



A Cooperaliança, cooperativa de energia de Içara, explicou que é responsável pelas instalações externas do residencial. Segundo o diretor administrativo Reginaldo de Jesus, isso inclui os fios de alta e baixa tensão, além da entrega de energia no ponto que liga a parte externa com as casas. O dirigente diz que a cooperativa lamenta o acidente, mas que não se responsabiliza pelo ocorrido.





Prefeitura emite nota de pesar



A criança está sendo velada no salão do condomínio, e será sepultada na tarde desta quinta. Uma equipe da Secretaria de Assistência Social presta auxílio à família. Em nota, a Administração Municipal lamenta o ocorrido e disse que já comunicou a Caixa Econômica Federal para que entre em contato com a empresa executora da obra.