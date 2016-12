Foto: Jessé Giotti / Agencia RBS



O clima já é de Natal, mas ainda falta um dia útil para a chegada do final de semana e das comemorações da véspera de feriado. Alguns serviços públicos já entraram em recesso nesta quinta-feira em Criciúma, enquanto outros funcionam normalmente até amanhã e retornam sem alterações na segunda-feira.



Para o final de semana de Natal, o comércio de rua e os shoppings center trabalham com horário estendido, dando oportunidade para quem deixou o presente para a última hora. As redes de supermercado também irão abrir no sábado, mas o domingo, dia do feriado, será de portas fechadas segundo a associação da categoria. Confira o que abre o que fecha em Criciúma.



Comércio de rua

O comércio de Criciúma funcionará em horário especial neste Natal. Dia 24/12, o comércio estará aberto até as 17h.



Shoppings

Criciúma – 23/12 das 10h às 23h, praça de alimentação das 11h às 23h. Dia 24/12, todas as operações funcionam das 10h às 17h. 25/12 lojas fechadas, cinema aberto das 13h às 22h e praça de alimentação das 16h às 21h.

Della – 23/12 funciona das 9h às 22h, dia 24/12 das 9h às 17h e 25/12 fechado.

Nações – 23/12 lojas, praça de alimentação e opções de lazer das 10h à meia-noite. Sábado, 24/12, todas as operações das 10h às 17h e cinema fechado. Dia 25/12 lojas fechadas, praça de alimentação e lazer opcional, cinema das 13h às 22h.



Supermercados

A Associação Catarinense de Supermercados (Acats) informa que as lojas de supermercados estarão fechadas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2017. Nos demais dias o funcionamento é normal mediante a escala de horários de cada loja.



Bancos

23/12 atendimento normal



Unidades de Saúde 24h

Funcionam normalmente



Coleta de lixo

23 e 24/12 normal



Delegacias

Expediente normal até 21/12 e depois funcionam em regime de plantão (ponto facultativo).



Prefeitura

23/12 atendimento normal



Câmara de Vereadores

Recesso a partir de sexta-feira 23/12 e depois férias coletivas. Após o dia 02/01 algumas repartições funcionam em caráter de plantão.



