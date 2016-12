Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma colisão entre um caminhão e um carro deixou uma vítima fatal na noite desta quarta-feira, 28, em Gravatal, no Sul do Estado. Pouco antes das 21h, no KM 163 da SC-370, a carreta Scania com placas de Braço do Norte colidiu contra um Fiat Uno, dirigido por Márcio Beckhauser Mendes, de 47 anos. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do caminhão, de 30 anos, não se feriu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu na localidade de Pouso Alto. Segundo testemunhas que estavam no local relataram aos bombeiros, o motorista do Uno perdeu o controle e invadiu a pista contrária, atingindo o caminhão de frente.



Leia mais:

BR-116 é interditada por cheia de rio em Capão Alto, no Sul de Santa Catarina

Autopista espera crescimento de 3% do tráfego pedagiado entre Natal e Ano-novo em relação ao ano passado

SC tem movimento intenso em rodovias e número de mortes abaixo da média nesta segunda-feira