Um incêndio atingiu a boate 1007, no Centro de Florianópolis, na manhã desta quinta-feira. A ocorrência, classificada incêndio em estágio inicial pelos Bombeiros, foi controlada às 7h30, cerca de 30 minutos após a guarnição ser acionada por uma funcionária da casa noturna. Bombeiros e perícia estão no local. Não há registro de feridos.

Os Bombeiros informaram que uma funcionária da casa noturna ligou para o Cobom às 7h40 relatando que viu chamas de cerca de 50cm de altura no piso inferior do estabelecimento. As guarnições dos Bombeiros chegaram no local minutos depois e controlaram o incêndio considerado ainda em estágio inicial. Não há registro de feridos e os Bombeiros ainda comunicaram que a casa noturna possui todos os alvarás de segurança para funcionamento.

Proprietários do estabelecimento comunicaram que o fogo teria começado em um ar-condicionado.



— O que sabemos até o momento é que o problema foi em um ar-condicionado, mas os Bombeiros conseguiram controlar o fogo rapidamente. Vamos aguardar a perícia e depois avaliar o que podemos fazer. O mais importante é que ninguém se feriu e nosso sistema de segurança funcionou — afirma Thiago Mann, proprietário da boate 1007.

